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В Омске ребёнок выпал из окна и погиб – дедушка говорил по мобильному

31 мая 2016, 07:19
Возбуждено уголовное дело.

О происшествии ранее сообщал портал Gorod55.ru. Накануне стало известно, что по факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.

Напомним, трагедия произошла 28 мая 2016 года. По данным следствия, около полудня указанного дня дедушка играл с внуком – 1,5-летним мальчиком. По просьбе ребенка дедушка во время игры поставил его на подоконник.

Держа малыша одной рукой, мужчина одновременно разговаривал по сотовому телефону. Когда мальчик облокотился о москитную сетку, крепления не выдержали, и произошло падения с высоты 4 этажа.

Родители сразу отвезли ребенка в больницу, однако спасти его не удалось. Малыш скончался во время операции от политравмы.

По данным следствия семья, в которой воспитывался ребенок, полная, характеризуется положительно. Расследование продолжается.


Будьте внимательны и осторожны!

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что с началом теплого периода в Омске участились случаи падения детей из окон домов.

Основная причина несчастных случаев – москитные сетки. Дети опираются на них, не понимая в силу возраста слабость конструкции.

В 2016 году зафиксировано уже несколько таких случаев с детьми в возрасте 2, 4 и 9 лет. Плюс еще один – с летальным исходом (полуторагодовалый малыш, упавший с 4-го этажа).

В 2015 году было зафиксировано 2 падения детей из окон с москитной сеткой. В обоих случаях пострадавшие выжили.

Все несчастные случаи произошли по вине родителей, которые не уделили должного контроля за своими детьми.



#Новости#Недвижимость#Происшествия
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