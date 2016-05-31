В Омске ребёнок выпал из окна и погиб – дедушка говорил по мобильному

О происшествии ранее сообщал портал Gorod55.ru. Накануне стало известно, что по факту смерти малолетнего возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности). Об этом информирует пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Напомним, трагедия произошла 28 мая 2016 года. По данным следствия, около полудня указанного дня дедушка играл с внуком – 1,5-летним мальчиком. По просьбе ребенка дедушка во время игры поставил его на подоконник.
Держа малыша одной рукой, мужчина одновременно разговаривал по сотовому телефону. Когда мальчик облокотился о москитную сетку, крепления не выдержали, и произошло падения с высоты 4 этажа.
Родители сразу отвезли ребенка в больницу, однако спасти его не удалось. Малыш скончался во время операции от политравмы.
По данным следствия семья, в которой воспитывался ребенок, полная, характеризуется положительно. Расследование продолжается.
Будьте внимательны и осторожны!
Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщает, что с началом теплого периода в Омске участились случаи падения детей из окон домов.
Основная причина несчастных случаев – москитные сетки. Дети опираются на них, не понимая в силу возраста слабость конструкции.
В 2016 году зафиксировано уже несколько таких случаев с детьми в возрасте 2, 4 и 9 лет. Плюс еще один – с летальным исходом (полуторагодовалый малыш, упавший с 4-го этажа).
В 2015 году было зафиксировано 2 падения детей из окон с москитной сеткой. В обоих случаях пострадавшие выжили.
Все несчастные случаи произошли по вине родителей, которые не уделили должного контроля за своими детьми.