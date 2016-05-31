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В Омске коллекторы займутся должниками по коммуналке

31 мая 2016, 10:12
До декабря нужно взыскать 170 миллионов рублей.

Местная тепловая компания «Омск РТС» объявила аукцион на услуги коллекторов, которые займутся взысканием долгов по коммунальным платежам с граждан.

На сайте zakupki.gov.ru опубликован документ, судя по которому до декабря текущего года коллекторское агентство, победившее в аукционе, должно взыскать свыше 170 миллионов рублей долгов за отопление и горячую воду. Максимальная цена контракта составит 34,7 миллиона рублей.

Работа специалистов будет оплачиваться в зависимости от количества физических лиц, которые погасят задолженность. Сумма составит 20% от взысканных средств. Таким образом, коллекторам предоставят конфиденциальные данные абонентов. Затем агентство проведет необходимые в рамках закона мероприятия по взысканию долгов.


Фото: иллюстрация

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