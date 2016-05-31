В Омске коллекторы займутся должниками по коммуналке

На сайте zakupki.gov.ru опубликован документ, судя по которому до декабря текущего года коллекторское агентство, победившее в аукционе, должно взыскать свыше 170 миллионов рублей долгов за отопление и горячую воду. Максимальная цена контракта составит 34,7 миллиона рублей.