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В Германии заявили о поэтапном снятии санкций с России

31 мая 2016, 12:01
Санкции – не самоцель.

Министр иностранных дел Германии заявил о поэтапном снятии санкций с России, которое можно будет начать после урегулирования конфликта на Донбассе. Франк-Вальтер Штаймер также отметил, что никто не заинтересован в разрушении РФ.

С таким заявлением глава МИД Германии выступил накануне на «Потсдамских встречах» Германо-российского форму в Берлине. Непосредственно текст выступления опубликован на официальном сайте немецкого министерства иностранных дел.

Кроме того, Франк-Вальтер Штаймер обратил внимание на тот факт, что санкции не являются самоцелью, а также это не средство, предназначенное для того, чтобы поставить «другого партнера на колени». Таким образом, в экономическом разрушении России никто не заинтересован.

Санкции должны выступить стимулировать политическое поведение, целью которого будет являться прекращение конфликта. Следуя этой логике, глава МИД Германии отмечает, что эта правильная стратегия в сложившейся ситуации.


Фото: иллюстрация

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