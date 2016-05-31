В Германии заявили о поэтапном снятии санкций с России

Кроме того, Франк-Вальтер Штаймер обратил внимание на тот факт, что санкции не являются самоцелью, а также это не средство, предназначенное для того, чтобы поставить «другого партнера на колени». Таким образом, в экономическом разрушении России никто не заинтересован.