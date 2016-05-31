Уничтожение причалов у Речного вокзала в Омске



Кроме того, специалистам предстоит разработать план мероприятий по выводу из эксплуатации этих объектов, то есть ликвидации, и дальнейшей безопасной эксплуатации в качестве берегоукрепительных сооружений. Максимальная стоимость контракта 2,9 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 7 июня, сам аукцион пройдет 19 июня. Документацию нужно будет разработать к октябрю текущего года.

