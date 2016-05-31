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Уничтожение причалов у Речного вокзала в Омске

31 мая 2016, 11:22
Уничтожение причалов у Речного вокзала в Омске

В Омске ищут подрядчика для обследования причалов на площади Бухгольца, чтобы в будущем их ликвидировать. После ряда мероприятий объекты планируется использовать в качестве берегоукрепительных сооружений

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области объявило прием заявок на торги по лоту «Проектно-изыскательные работы – причалы на пл. Бухгольца». Подрядчик-победитель аукциона должен будет оценить техническое состояние двух причалов на Иртыше общей площадью 3905 квадратных метров и на Оми общей площадью 3470 квадратных метров по адресу площадь Бухгольца,1, говорится на сайте госзакупок.


Кроме того, специалистам предстоит разработать план мероприятий по выводу из эксплуатации этих объектов, то есть ликвидации, и дальнейшей безопасной эксплуатации в качестве берегоукрепительных сооружений. Максимальная стоимость контракта 2,9 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 7 июня, сам аукцион пройдет 19 июня. Документацию нужно будет разработать к октябрю текущего года.

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