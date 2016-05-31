Центробанк понизит ставку – кредиты в России станут доступнее

Центробанком России будет понижена ставка, заявил Герман Греф. Однако главным тормозом для инвестиций не является лишь высокая ставка, сказал глава Сбербанка в интервью телеканалу «
Заявив, что ставки ЦБ РФ будут снижены, вопрос сроков и конкретных показателей Герман Греф обошел, отметив, что это вопрос самого Центробанка. При этом глава Сбербанка обратил внимание, что ключевым тормозом для инвестиций являются причины, лежащие в немонетарной плоскости. По мнению Грефа, снижение ЦБ РФ ставки простимулирует кредитование, но едва ли это «радикально изменит ландшафт», даже при падение на 2-3%.
Также глава Сбербанка прокомментировал механизм санации банков bail-in, подразумевающий соучастие инвестора, берущего банк на санацию, ради спасения финансово-кредитной организации за счет собственных денежных средств. Герман Греф отметил, что он положительно относится, если банки берутся за это.
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