Центробанк понизит ставку – кредиты в России станут доступнее

Заявив, что ставки ЦБ РФ будут снижены, вопрос сроков и конкретных показателей Герман Греф обошел, отметив, что это вопрос самого Центробанка. При этом глава Сбербанка обратил внимание, что ключевым тормозом для инвестиций являются причины, лежащие в немонетарной плоскости. По мнению Грефа, снижение ЦБ РФ ставки простимулирует кредитование, но едва ли это «радикально изменит ландшафт», даже при падение на 2-3%.