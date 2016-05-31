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Старт продаж внушительного японского внедорожника: три комплектации

31 мая 2016, 19:05
Новинка от Honda.

Японская компания Honda в ближайшее время привезет в Россию большой кроссовер Pilot нового поколения. У дилеров нашей страны автомобиль появится в наличие уже в июле нынешнего года, сообщает издание «АвтоВести».

Предыдущее поколение внедорожника появилось на территории России 8 лет назад, в 2008 году. Новинка вышла на мировой рынок около года назад, лишь сейчас добравшись до нашей страны.

В России Honda Pilot будет доступен в трех комплектациях: Premium, Executive и Lifestyle. Стоимость базового вариант составит 2 999 900 рублей, куда войдет кожаный салон, датчики света и уровня омывающей жидкости, круиз-контроль, камера заднего вида, система активного шумоподавления, мультимедийная система с 7 динамиками, USB и Bluetooth, электроприводы регулировки передних сидений.


Цена топовой комплектации составит 3 549 900 рублей, Executive оценена в 3 299 900 рублей. Premium включает в себя электролюк, DVD-проигрыватели с мониторами для сиденйи второго ряда, навигационная система с возможностью мониторинга трафика.


Фото: иллюстрация

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