Сергей Лазарев в Омске: уберите детей от экранов

После триумфального выступления на «Евровидении 2016» звезда российской сцены Сергей Лазарев путешествует по стране с шоу The Best. 30 мая он посетил Омск.
Был аншлаг и масса положительных эмоций. Причем, с обеих сторон. Это отметили и зрители, омичи, и сама звезда.
Сергей Лазарев сопровождает весь путь «от города до города» сообщениями и фотографиями на своих страницах в социальных сетях.
Горожане отвечают тем же – постят фотографии и видео с концерта.
Кстати, самому Сергею Лазареву, судя по его сообщению в Twitter, очень понравилось вот эта «кавер версия» его выступления на Евровидении. Ролик набрал уже около 400 тысяч просмотров.