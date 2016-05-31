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Сергей Лазарев в Омске: уберите детей от экранов

31 мая 2016, 09:36
Сергей Лазарев в Омске: уберите детей от экранов

После триумфального выступления на «Евровидении 2016» звезда российской сцены Сергей Лазарев путешествует по стране с шоу The Best. 30 мая он посетил Омск.

Был аншлаг и масса положительных эмоций. Причем, с обеих сторон. Это отметили и зрители, омичи, и сама звезда.

Сергей Лазарев сопровождает весь путь «от города до города» сообщениями и фотографиями на своих страницах в социальных сетях.


Горожане отвечают тем же – постят фотографии и видео с концерта.

Кстати, самому Сергею Лазареву, судя по его сообщению в Twitter, очень понравилось вот эта «кавер версия» его выступления на Евровидении. Ролик набрал уже около 400 тысяч просмотров.



#Новости#Афиша#Музыка#Общество
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