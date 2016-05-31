Омские АЗС заплатят 200 тысяч рублей за некачественный бензин

В Омске сотрудники прокуратуры во время проверки на автозаправке «ТК «Дальнобойщик» и ООО «Производственная компания» выявили нарушения при продаже дизельного топлива и бензина. Юридических лиц привлекли к ответственности.
Образцы проб, отобранные правоохранителями на АЗС, исследовали в лаборатории. Специалисты нашли несоответствия качественных характеристик дизельного топлива Регламенту ТС. Так, массовая доля серы не соответствовала установленным техническим регламентом требованиям к характеристикам топлива.
Прокурор Советского округа внес руководителям указанных компаний представления и вынес постановления о возбуждении в отношении юридических лиц административных дел по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».
Арбитражный суд привлек компании к ответственности в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому. ООО «ТК «Дальнобойщик» и ООО «Производственная компания» с решением не согласились и попытались обжаловать его. Однако Восьмой Арбитражный апелляционный суд жалобы оставил без удовлетворения, а решения суда первой инстанции – без изменения.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация