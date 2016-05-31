Омские АЗС заплатят 200 тысяч рублей за некачественный бензин

Арбитражный суд привлек компании к ответственности в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому. ООО «ТК «Дальнобойщик» и ООО «Производственная компания» с решением не согласились и попытались обжаловать его. Однако Восьмой Арбитражный апелляционный суд жалобы оставил без удовлетворения, а решения суда первой инстанции – без изменения.