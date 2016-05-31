Обеими руками за «Розетку» - тысячи идей

1 апреля 2016 года в г. Омске на ул. Гашека, д. 16, корп. 1 открылся новый магазин электрики по низким ценам «РОЗЕТКА+».
Это уже второй магазин «РОЗЕТКА+» шаговой доступности с огромным предложением электрооборудования для разных типов объектов: это может быть дача, квартира, офис или гражданское строительство. Цены вас, как всегда, будут радовать. А менеджеры проконсультируют и подберут товар в соответствии с Вашими потребностями.
Существует гибкая система скидок. Интересное предложение для мастеров, для управляющих компаний, ЖКХ. Приглашаем всех, кто ищет для ремонта своей квартиры качественные, проверенные годами розетки и выключатели таких брендов, как LEGRAND, Schneider electric.
В рамках глобальной экономии затрат на электроэнергию в магазине «РОЗЕТКА+» большой выбор светодиодных ламп и светильников, прожекторов, светодиодной ленты.
Магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
Магазин «РОЗЕТКА+» ждет своих новых клиентов и рад будет постоянным.