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Обеими руками за «Розетку» - тысячи идей

31 мая 2016, 15:17
Обеими руками за «Розетку» - тысячи идей

1 апреля 2016 года в г. Омске на ул. Гашека, д. 16, корп. 1 открылся новый магазин электрики по низким ценам «РОЗЕТКА+».

Это уже второй магазин «РОЗЕТКА+» шаговой доступности с огромным предложением электрооборудования для разных типов объектов: это может быть дача, квартира, офис или гражданское строительство. Цены вас, как всегда, будут радовать. А менеджеры проконсультируют и подберут товар в соответствии с Вашими потребностями.



Существует гибкая система скидок. Интересное предложение для мастеров, для управляющих компаний, ЖКХ. Приглашаем всех, кто ищет для ремонта своей квартиры качественные, проверенные годами розетки и выключатели таких брендов, как LEGRAND, Schneider electric.

В рамках глобальной экономии затрат на электроэнергию в магазине «РОЗЕТКА+» большой выбор светодиодных ламп и светильников, прожекторов, светодиодной ленты.

Магазин работает как с физическими, так и с юридическими лицами.

Магазин «РОЗЕТКА+» ждет своих новых клиентов и рад будет постоянным.

Адрес магазина «Розетка+»:
г. Омск, ул. Гашека, 16, корпус 1
Тел. 290-269
www.rozetka55.ru

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