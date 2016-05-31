Новый международный аэропорт открыт - 2 миллиона пассажиров ежегодно

SCAT будут запущены 12 рейсов в направлении Актобе, Шымкента, Астаны, Актау, Air Kyrgyzstan 8 рейсов – в Ош и Бишкек. В первый год пассажиропоток должен будет составить два миллиона человек. Согласно прогнозу, к 2020 году он должен увеличиться до 12 миллионов человек.