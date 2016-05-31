Новый международный аэропорт открыт - 2 миллиона пассажиров ежегодно

Подошел к концу первый этап реализации в Подмосковье одного из самых громких проектов последних лет. Накануне прошла церемония открытия международного аэропорта Жуковский, который стал уже четвертым в московском авиаузле.
Ожидается, что аэропорт Жуковский будет использоваться для государственной, экспериментальной и гражданской авиации, последнее направление является приоритетным.
Дмитрий Шугаев, занимающий пост заместителя генерального директора «Ростеха», сообщил, что Жуковский для привлечения компаний в аэропорт предложит скидки. Сделать это возможно благодаря тому, что аэропорт строился на инвестиционные деньги, без использования кредитов, что дает возможность проведения льготной маркетинговой кампании, в частности речь идет о снижении тарифов, предает
Дмитрий Шугаев отметил, что первые полеты запланированы на середину июня. Уже подписаны соглашения с Air Kyrgyzstan и SCAT, что позволяет начать с реализации 20 рейсов в неделю.
SCAT будут запущены 12 рейсов в направлении Актобе, Шымкента, Астаны, Актау, Air Kyrgyzstan 8 рейсов – в Ош и Бишкек. В первый год пассажиропоток должен будет составить два миллиона человек. Согласно прогнозу, к 2020 году он должен увеличиться до 12 миллионов человек.
Фото: airport-zhukovskiy.ru