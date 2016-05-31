Минобороны организует в Омске масштабные гонки танкистов

С 5 по 10 августа омичи и гости города смогут увидеть командные гонки на гусеничных и колесных ремонтно-эвакуационных машинах, стрельбы из различных видов оружия, соревнования на физическую силу и выносливость, а также специальную эстафету военных ремонтников из России, Китая, Казахстана и т.д. и многое другое.