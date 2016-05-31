Город55
ГлавноеВсе новости

Минобороны организует в Омске масштабные гонки танкистов

31 мая 2016, 15:21
Международные армейские игры.

В начале августа горожане смогут увидеть гонки на гусеничных и колесных ремонтно-эвакуационных машинах. Соревнования «Рембат» входят в официальную программу «Армейских международных игр — 2016».

С 5 по 10 августа омичи и гости города смогут увидеть командные гонки на гусеничных и колесных ремонтно-эвакуационных машинах, стрельбы из различных видов оружия, соревнования на физическую силу и выносливость, а также специальную эстафету военных ремонтников из России, Китая, Казахстана и т.д. и многое другое.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности, конкурс «Рембат» пройдет на территории Омского автобронетанкового инженерного института. По поручению мэра Вячеслава Двораковского администрация города оказывает всю необходимую поддержку в проведении этого масштабного мероприятия.

Так, для подвоза зрителей в дни «Рембата» будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта к месту соревнований, подъездные пути к институту будут отремонтированы, здесь также планируется установка новых дорожных знаков.

Конкурс «Рембат» входит в перечень основных мероприятий, включенных в программу празднования 300-летия Омска. Ожидается, что соревнования танкистов посетят представители руководства министерства обороны РФ и крупнейших производителей российской боевой и специальной техники, а также ряд видных военачальников.


Источник: admomsk.ru

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#События#Оружие#Технологии#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31