Минобороны организует в Омске масштабные гонки танкистов

В начале августа горожане смогут увидеть гонки на гусеничных и колесных ремонтно-эвакуационных машинах. Соревнования «Рембат» входят в официальную программу «Армейских международных игр — 2016».
С 5 по 10 августа омичи и гости города смогут увидеть командные гонки на гусеничных и колесных ремонтно-эвакуационных машинах, стрельбы из различных видов оружия, соревнования на физическую силу и выносливость, а также специальную эстафету военных ремонтников из России, Китая, Казахстана и т.д. и многое другое.
Как сообщили в департаменте общественной безопасности, конкурс «Рембат» пройдет на территории Омского автобронетанкового инженерного института. По поручению мэра Вячеслава Двораковского администрация города оказывает всю необходимую поддержку в проведении этого масштабного мероприятия.
Так, для подвоза зрителей в дни «Рембата» будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта к месту соревнований, подъездные пути к институту будут отремонтированы, здесь также планируется установка новых дорожных знаков.
Конкурс «Рембат» входит в перечень основных мероприятий, включенных в программу празднования 300-летия Омска. Ожидается, что соревнования танкистов посетят представители руководства министерства обороны РФ и крупнейших производителей российской боевой и специальной техники, а также ряд видных военачальников.
Источник: admomsk.ru
Фото: иллюстрация