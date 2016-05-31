Машина с автоматом за 369 тысяч появилась в России

Предзаказы на модель с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,25 литра и мощностью 86 лошадиных сил стартовали еще 10 марта. Тем не менее, из-за возникших логистических проблем начать месяц спустя продажи не удалось. Более того, произошел арест топ-менеджеров компании в начале мая.