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Машина с автоматом за 369 тысяч появилась в России

31 мая 2016, 13:12
С опозданием в полтора месяца.

В Россию прибыла первая партия самых дешевых в России автомобилей с автоматической коробкой передач Ravon R2. После анонсированного старта продаж прошел уже месяц и 20 дней. Первые машины нашли своих владельцев в Воронеже, где расположен главный офис компании, сообщает «Российская газета».

Предзаказы на модель с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,25 литра и мощностью 86 лошадиных сил стартовали еще 10 марта. Тем не менее, из-за возникших логистических проблем начать месяц спустя продажи не удалось. Более того, произошел арест топ-менеджеров компании в начале мая.

Внешне Ravon R2 напоминает Chevrolet Spark, который российский рынок уже покинул. Узбекистанская новинка с автоматической коробкой передач станет самой дешевой в нашей стране. Стоимость базовой комплектации автомобиля начинается от 369 тысяч рублей. Она включает в себя две подушки безопасности, ABS, электроусилитель руля, аудиосистему и центральный замок.

В более дорогих комплектациях стоимость автомобиля составит 439 и 469 тысяч рублей, в эти комплектации входит кондиционер, четыре подушки безопасности, обогрев зоны покоя щеток, задние датчики парковки.


Фото: иллюстрация

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