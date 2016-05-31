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Избиение медиков в больнице неизвестными – трое пострадавших, видео

31 мая 2016, 17:10
Громкий инцидент.

Обстоятельства громкого инцидента, который произошел в ночь на 28 мая в городской больнице Орехово-Зуево, устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. В приемном отделении неизвестными мужчинами были жестоко избиты несколько врачей, сообщает Life.

В ночь с 27 на 28 мая в приемное отделение ЦГБ №1 поступил пациент с полученными при падении с высоты травмами, который был экстренно доставлен медиками в рентген-кабинет для проведения обследования ориентировочно в 00:25. Спустя несколько минут в медицинское учреждение пришел пожилой жалующийся на сильные боли в животе мужчина в сопровождении молодых людей крепкого телосложения.

Возмущение у молодых людей вызвал факт живой очереди на рентгенологическое обследование. Как отмечают работники медицинского учреждения, с оскорблениями и криками мужчины набросились на медиков. Отмечается, что сначала медиков били в кабинете, а после еще и в коридоре больницы. Один из моментов, произошедших в коридоре, попал в объектив видеокамеры.



Сообщается, что в результате инцидента, серьезные ранения получили три медика, один из которых с полученными черепно-мозговыми травмами был госпитализирован. После того, как пожилому мужчине был сделан рентген, нападавшим удалось скрыться.


Фото: иллюстрация

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