Избиение медиков в больнице неизвестными – трое пострадавших, видео

Возмущение у молодых людей вызвал факт живой очереди на рентгенологическое обследование. Как отмечают работники медицинского учреждения, с оскорблениями и криками мужчины набросились на медиков. Отмечается, что сначала медиков били в кабинете, а после еще и в коридоре больницы. Один из моментов, произошедших в коридоре, попал в объектив видеокамеры.