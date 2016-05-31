Экологическая катастрофа в Омске: опасные химикаты подходят к городу

По мнению ряда специалистов, Омску все же может угрожать настоящая экологическая катастрофа в связи с недавним
Опасные выбросы течением несет в Омск. Само предприятие «Казцинк» отказывается оперативно комментировать ситуацию. Омский биолог Сергей Соловьев в свою очередь полагает, что городу грозит экологическая катастрофа. К тому же цинк, содержащийся в сточных водах, плохо влияет на репродуктивную функцию организма, желудочно-кишечную и центральную нервную системы.
В местном гидрометцентре называют точные даты: к границе области выбросы доберутся уже 5 июня, к Омску – 9 июня. Вместе с тем специалисты не могут спрогнозировать, как это отразится на здоровье граждан, поскольку неизвестна концентрация в сбросах. Как только вода подойдет к региону, будут проводиться наблюдения, передает телеканал
Напомним, «ОмскВодоканал» ведет