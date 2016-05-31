Экологическая катастрофа в Омске: опасные химикаты подходят к городу

В местном гидрометцентре называют точные даты: к границе области выбросы доберутся уже 5 июня, к Омску – 9 июня. Вместе с тем специалисты не могут спрогнозировать, как это отразится на здоровье граждан, поскольку неизвестна концентрация в сбросах. Как только вода подойдет к региону, будут проводиться наблюдения, передает телеканал «Продвижение» .