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Экологическая катастрофа в Омске: опасные химикаты подходят к городу

31 мая 2016, 17:57
Известна точная дата.

По мнению ряда специалистов, Омску все же может угрожать настоящая экологическая катастрофа в связи с недавним аварийным сбросом сточных вод на горно-обогатительном комбинате «Казцинк» в Казахстане.

Опасные выбросы течением несет в Омск. Само предприятие «Казцинк» отказывается оперативно комментировать ситуацию. Омский биолог Сергей Соловьев в свою очередь полагает, что городу грозит экологическая катастрофа. К тому же цинк, содержащийся в сточных водах, плохо влияет на репродуктивную функцию организма, желудочно-кишечную и центральную нервную системы.

В местном гидрометцентре называют точные даты: к границе области выбросы доберутся уже 5 июня, к Омску – 9 июня. Вместе с тем специалисты не могут спрогнозировать, как это отразится на здоровье граждан, поскольку неизвестна концентрация в сбросах. Как только вода подойдет к региону, будут проводиться наблюдения, передает телеканал «Продвижение».

Напомним, «ОмскВодоканал» ведет постоянные лабораторные исследования проб воды. В крайнем случае может быть изменена схема подачи воды. Однако главным советом жителям по-прежнему остаются отказ от купания в Иртыше и использование бутилированной воды.


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