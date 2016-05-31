Астронавты на Марсе – опубликованы снимки NASA

Известный уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) обнаружил на снимках с официального сайта NASA, сделанных марсоходом Curiosity, тень с контурами астронавта на поверхности красной планеты, сообщает портал
Уоринг отмечает, что это уже не первый случай, когда сделанных марсоходом Curiosity снимках видна тень астронавта. Подобной находкой уже делился несколько лет назад пользователь социальной сети Twitter, но американское космическое ведомство данную ситуацию комментировать не стало.
Марсоходом в течение 45 минут было сделано четыре фотографии. Скотт Уоринг выдвинул предположение, что в кадр попала тень астронавта, который занимается обслуживанием Curiosity. Уфолог предположил, что уже существуют космические корабли, которые способны доставить человека на Марс за короткий промежуток времени, но данный факт скрывается от общественности.
Также Уоринг рассказывает о беседе со своим тайванским другом, который является сотрудником NASA, который сообщил, что видел космический корабль сине-зеленого цвета в виде колеса, которое при движении вращается вокруг своей оси, развивая скорость до 1/20-й скорости, таким образом, с помощью этого аппарата всего за 30 секунд можно добраться до Луны.
Фото: ufosightingsdaily.com