Астронавты на Марсе – опубликованы снимки NASA



Также Уоринг рассказывает о беседе со своим тайванским другом, который является сотрудником NASA, который сообщил, что видел космический корабль сине-зеленого цвета в виде колеса, которое при движении вращается вокруг своей оси, развивая скорость до 1/20-й скорости, таким образом, с помощью этого аппарата всего за 30 секунд можно добраться до Луны.