Запрет на курение в компании других людей в РФ

Накануне Дня отказа от курения, 31 мая, обратилась к депутатам с призывом принять поправки в закон о курении «Лига здоровья нации», речь идет о запрете на демонстрацию перед несовершеннолетними вредного процесса, сообщает издание «
Запрет на курение в публичных выступлениях и кадрах кинофильмов уже давно содержится в законодательстве, но борцы с употреблением табачных изделий предлагают идти еще дальше. В беседе с изданием президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия отметил, что, согласно мировому опыту, необходимым, но недостаточным условием для борьбы с курением, являются запретительные меры.
Бокерия обращает внимание на необходимость в обществе, в частности в молодежной среде, формировать отрицательное отношение к процессу курения. Президент «Лиги здоровья нации» считает, что нужно создать программу по борьбе с табаком, которая объединит в себе все всевозможные направленные на подростков, детей и молодежь меры влияния.
Также отмечается, что более 15% смертей в России связаны с курением. Для мужчин среднее количество потерянных лет жизни составляет 19 лет, для женщин – 16.
Николай Кононов, занимающий пост вице-президента организации, убежден, что публично курить нельзя вовсе, настаивая на необходимости принятия соответствующих норм. Отмечается, что общественным место считается то, где находится два или более человек. Также обращается внимание, например, на неприемлемость, например, курения родителей при детях.
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