Запрет на курение в компании других людей в РФ

Запрет на курение в публичных выступлениях и кадрах кинофильмов уже давно содержится в законодательстве, но борцы с употреблением табачных изделий предлагают идти еще дальше. В беседе с изданием президент «Лиги здоровья нации» Лео Бокерия отметил, что, согласно мировому опыту, необходимым, но недостаточным условием для борьбы с курением, являются запретительные меры.