Забег для особых омичей пройдет в Омске

1 июня в Парке имени 30-летия ВЛКСМ состоится легкоатлетический забег «Спорт во благо». Все собранные средства, направят на оплату труда педагогов, занимающихся с особыми детьми.
Организаторами очередного забега благотворителей выступают ОРООИ «Планета друзей», благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (Москва), администрация Омска, а также Министерство труда и социального развития Омской области.
Устроить себе день добрых (и спортивных) дел все неравнодушные и любящие бегать омичи смогут 1 июня в 9:00 в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. В День защиты детей участниками старта станут не только профессиональные спортсмены и обычные поклонники бега, но и особенные дети вместе со своими родителями. В прошлом году ребятишки, имеющие проблемы со здоровьем, уже выходили на дистанцию и получили огромное удовольствие от общения с новыми людьми.
Чтобы поучаствовать в этом добром деле, достаточно внести благотворительный взнос (200 рублей для взрослых, 100 — для детей) и выйти на старт. «Планета друзей» подготовила для бегунов дистанции на любой вкус и любые возможности (500 метров, 1 км, 3 км, 5 км).
Фантазию креативных участников организаторы решили подхлестнуть «призом за самый необычный костюм». Более того, для этих целей замыслили специальный «веселый забег» (fun run). Также отдельная борьба развернется за командный кубок: друзья и коллеги вполне могут объединиться в квартеты и пробежать эстафету 4х50 метров.
Местом старта и финиша участников должна стать сцена неподалеку от центрального входа в парк. Здесь же будет проходить и концертная программа от агентства праздника «Сюрприз». Зарегистрироваться на забег «Спорт во благо» и оплатить благотворительный взнос по-прежнему можно как заранее (отправив заявку на электронный адрес [email protected]), так и 1 июня — непосредственно в день проведения старта.
Дополнительная информация доступна по телефонам: 8-913-151-74-25 и 8-923-683-71-95.
Источник: пресс-служба Минспорта Омской области