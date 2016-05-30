Забег для особых омичей пройдет в Омске

Устроить себе день добрых (и спортивных) дел все неравнодушные и любящие бегать омичи смогут 1 июня в 9:00 в Парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ. В День защиты детей участниками старта станут не только профессиональные спортсмены и обычные поклонники бега, но и особенные дети вместе со своими родителями. В прошлом году ребятишки, имеющие проблемы со здоровьем, уже выходили на дистанцию и получили огромное удовольствие от общения с новыми людьми.