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В России стартовали продажи дешевой иномарки

30 мая 2016, 16:58
Бюджетный вариант.

В России сегодня, 30 мая, стартуют продажи бюджетного китайского седана Geely Emgrand EC7 нового поколения. В базовой комплектации автомобиль оснащается комбинацией приборов с увеличенным дисплеем бортового компьютера, а также системой бесключевого доступа с кнопкой запуска «Старт/стоп».

В новом поколении модель будет доступна с двумя вариантами двигателя: атмосферными моторами объемом 1,8 и 1,5 литра мощностью 129 и 106 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с пятиступенчатой «механикой». Двигатель объемом 1,8 литра будет доступен и с бесступенчатым вариатором.

Стоимость базовой версии Standart начинается с отметки в 639 тысяч рублей. Топовая модификация Luxury обойдется минимум в 789 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте российского представительства Geely.


Ранее сообщалось, что на осень запланирован старт продаж на территории РФ индийского автомобиля Bajaj Auto. В России стоимость автомобиля будет составлять примерно 300 тысяч рублей при том, что в Индии транспортное средство продается ориентировочно на 130 тысяч рублей. Расход Bajaj Auto составляет 2,8 литра на 100 километров, автомобиль способен разогнаться максимум до 70 километров в час.


Фото: иллюстрация

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