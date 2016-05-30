В России стартовали продажи дешевой иномарки

В России сегодня, 30 мая, стартуют продажи бюджетного китайского седана Geely Emgrand EC7 нового поколения. В базовой комплектации автомобиль оснащается комбинацией приборов с увеличенным дисплеем бортового компьютера, а также системой бесключевого доступа с кнопкой запуска «Старт/стоп».
В новом поколении модель будет доступна с двумя вариантами двигателя: атмосферными моторами объемом 1,8 и 1,5 литра мощностью 129 и 106 лошадиных сил. Оба агрегата работают в паре с пятиступенчатой «механикой». Двигатель объемом 1,8 литра будет доступен и с бесступенчатым вариатором.
Стоимость базовой версии Standart начинается с отметки в 639 тысяч рублей. Топовая модификация Luxury обойдется минимум в 789 тысяч рублей, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте российского представительства Geely.
Ранее сообщалось, что на осень запланирован
Фото: иллюстрация