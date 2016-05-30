В России стартовали продажи дешевой иномарки



Ранее сообщалось, что на осень запланирован старт продаж на территории РФ индийского автомобиля Bajaj Auto . В России стоимость автомобиля будет составлять примерно 300 тысяч рублей при том, что в Индии транспортное средство продается ориентировочно на 130 тысяч рублей. Расход Bajaj Auto составляет 2,8 литра на 100 километров, автомобиль способен разогнаться максимум до 70 километров в час.