Угнанный в Омске автомобиль нашли на свалке пункта приема металлолома

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля. В дежурную часть полиции обратился 60-летний житель Кировского округа. Он сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль ГАЗ-3102 1996 года выпуска, который был припаркован у многоэтажки по улице Дмитриева. Стоимость ущерба составила 35 тысяч рублей.