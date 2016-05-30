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Угнанный в Омске автомобиль нашли на свалке пункта приема металлолома

30 мая 2016, 16:27
Вывезли с парковки на эвакуаторе.

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля. В дежурную часть полиции обратился 60-летний житель Кировского округа. Он сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль ГАЗ-3102 1996 года выпуска, который был припаркован у многоэтажки по улице Дмитриева. Стоимость ущерба составила 35 тысяч рублей.

Свидетели происшествия рассказали правоохранителям, что видели, как транспортное средство грузили на эвакуатор. Располагая полученными сведениями, сотрудники уголовного розыска, задержали 35-летнего гражданина по месту жительства, подозреваемого в данном преступлении. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за разбой.

Обстоятельства происшествия, которые удалось выяснить: злоумышленник, увидев авто со спущенными шинами, вызвал эвакуатор и вывез транспорт в ближайший пункт приема металлов. Похититель получил за похищенное имущество 5 тысяч рублей, расплатился с водителем эвакуатора, а на остальные деньги купил спиртное. Теперь гражданину грозит до пяти лет тюрьмы.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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