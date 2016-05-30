У Омска BMW X5 врезался в ВАЗ: один водитель погиб, другой сбежал

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 мая в Шербакульском районе Омской области.
Предварительно установлено, что неизвестный водитель а/м BMW X5, двигаясь из Омска, на 86-м километре автодороги Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка выехал на встречку, где произошло столкновение с а/м «ВАЗ-21099».
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля, мужчина 1974 г.р., скончался на месте аварии. Водитель иномарки бросил автомобиль и сбежал.
Полиция провела первоначальные розыскные мероприятия и установила владельца BMW X5 – им оказался ранее судимый житель р.п. Шербакуль 1982 г.р. Гражданина задержали утром дома, он был нетрезв.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В отношении задержанного возбуждены также административные дела – управление авто в нетрезвом виде и оставление места автоаварии. Подозреваемый водворен в ИВС.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области