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Сокращение рабочей недели: россияне будут отдыхать дольше обычного

30 мая 2016, 19:05
Сообщение от Роструда.

Россиянам напомнили в Роструде, что впереди у них три выходных, с 11 по 13 июня, из-за празднования 12-го числа Дня России.

Заместитель главы ведомства сообщил изданию «Интерфакс», что в связи с тем, что государственный праздник 12-го июня выпадает на воскресенье, добавляется еще один выходной день в понедельник.

Постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 года 12 июня было утверждено в качестве праздничного дня как «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Соответствующие поправки в Кодекс законов о труде были внесены 25 сентября того же года. С предложением о переименовании праздника в «День России» выступил Борис Ельцин 12 июня 1998 года. Новое название было официально присвоено в 2002 году принятием нового Трудового кодекса.

Ежегодно в День России президентом РФ в Кремле вручаются Государственные премии. Помимо этого, на Красной площади проходят торжества, завершает которые праздничный салют.


Фото: иллюстрация

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