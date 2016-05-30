Сокращение рабочей недели: россияне будут отдыхать дольше обычного

Постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 года 12 июня было утверждено в качестве праздничного дня как «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Соответствующие поправки в Кодекс законов о труде были внесены 25 сентября того же года. С предложением о переименовании праздника в «День России» выступил Борис Ельцин 12 июня 1998 года. Новое название было официально присвоено в 2002 году принятием нового Трудового кодекса.