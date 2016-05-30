Сокращение рабочей недели: россияне будут отдыхать дольше обычного

Россиянам напомнили в Роструде, что впереди у них три выходных, с 11 по 13 июня, из-за празднования 12-го числа Дня России.
Заместитель главы ведомства сообщил изданию «
Постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 года 12 июня было утверждено в качестве праздничного дня как «День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». Соответствующие поправки в Кодекс законов о труде были внесены 25 сентября того же года. С предложением о переименовании праздника в «День России» выступил Борис Ельцин 12 июня 1998 года. Новое название было официально присвоено в 2002 году принятием нового Трудового кодекса.
Ежегодно в День России президентом РФ в Кремле вручаются Государственные премии. Помимо этого, на Красной площади проходят торжества, завершает которые праздничный салют.
Фото: иллюстрация