Шок: сиделка год издевалась над беспомощным стариком

Шокирующие подробности взаимодействия сиделки с пенсионером инвалидом отрылись случайно – только после установке скрытой камеры наблюдения.
Пострадавший пожилой человек – известный советский изобретатель лауреат государственной премии Владимир Брувер. Место шокирующих событий: город Чехов Московской области. Следственный комитет России сообщает, что в отношении сиделки возбуждено уголовное дело. Обвиняемая заключена под стражу.
Женщина, которая должна была ухаживать за стариком, на протяжении 12 месяцев систематически над ним издевалась, избивала, унижала физически и морально.
Родственница пенсионера поначалу считала, что синяки и ссадины на теле Владимира Брувера появляются из-за его состояния или по причине болезни. Но когда увидела кадры со скрытой видеокамеры, ужаснулась и обратилась в правоохранительные органы.
Как сообщается, сиделку задержали 28 мая в Москве во время эфира на одном из телевизионных каналов. Она присутствовала там в качестве участницы. На допросе обвиняемая признала вину лишь частично. Расследование уголовного дела продолжается.