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Шок: сиделка год издевалась над беспомощным стариком

30 мая 2016, 17:29
Возбуждено уголовное дело.

Шокирующие подробности взаимодействия сиделки с пенсионером инвалидом отрылись случайно – только после установке скрытой камеры наблюдения.

Пострадавший пожилой человек – известный советский изобретатель лауреат государственной премии Владимир Брувер. Место шокирующих событий: город Чехов Московской области. Следственный комитет России сообщает, что в отношении сиделки возбуждено уголовное дело. Обвиняемая заключена под стражу.


Женщина, которая должна была ухаживать за стариком, на протяжении 12 месяцев систематически над ним издевалась, избивала, унижала физически и морально.

Родственница пенсионера поначалу считала, что синяки и ссадины на теле Владимира Брувера появляются из-за его состояния или по причине болезни. Но когда увидела кадры со скрытой видеокамеры, ужаснулась и обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщается, сиделку задержали 28 мая в Москве во время эфира на одном из телевизионных каналов. Она присутствовала там в качестве участницы. На допросе обвиняемая признала вину лишь частично. Расследование уголовного дела продолжается.



#Новости#Здоровье#Главное#Шок#Общество
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