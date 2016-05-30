С принятием нового закона коррупции в России станет меньше

Упомянутые вопросы чрезвычайно актуальны в современной России, где в 2015 году принят Кодекс административного судопроизводства - с многолетним отставанием от стран Западной Европы. Вместе с тем многие нюансы во взаимоотношениях граждан и юридических лиц с органами власти по-прежнему остаются неурегулированными из-за отсутствия прописанных в законе административных процедур. По словам участников конференции, «чиновники в России разучились работать, рассмотрение наиболее значимых для граждан вопросов все чаще передают в ведение судебных органов».