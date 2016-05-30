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С принятием нового закона коррупции в России станет меньше

30 мая 2016, 16:21
С принятием нового закона коррупции в России станет меньше

27 мая в Омской юридической академии завершилась двухдневная Международная научно-практическая конференция «Административные процедуры: сравнительно-правовой аспект», посвященная актуальным вопросам административного права в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.

В работе конференции приняли участие более двух десятков ученых и юристов-практиков из Австрии, Германии, Белоруссии, Великобритании, Казахстана, России, Узбекистана. В рамках научных докладов и дискуссий рассматривались вопросы создания эффективного законодательства в сфере административных процедур, обсуждался опыт государств Европы и Азии в решении проблем, связанных с защитой прав граждан и юридических лиц во взаимоотношениях с органами публичной администрации.


Упомянутые вопросы чрезвычайно актуальны в современной России, где в 2015 году принят Кодекс административного судопроизводства - с многолетним отставанием от стран Западной Европы. Вместе с тем многие нюансы во взаимоотношениях граждан и юридических лиц с органами власти по-прежнему остаются неурегулированными из-за отсутствия прописанных в законе административных процедур. По словам участников конференции, «чиновники в России разучились работать, рассмотрение наиболее значимых для граждан вопросов все чаще передают в ведение судебных органов».


Йорг Пуделька, судья из Германии (справа) и Петер Квоста, судья, доктор права из Австрии (слева)

С принятием закона об административных процедурах граждане и органы муниципальной и государственной власти в России получат реальный инструмент принятия эффективных управленческих решений. При этом возможностей для коррупции на разных уровнях власти станет меньше.


Виктор Лихарев, советник Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству (первый слева)

В настоящее время проект такого закона подготовлен. В группу разработчиков проекта российского федерального закона об административных процедурах вошли в том числе ученые из Омской юридической академии: ректор Омской юридической академии, доктор юридических наук, профессор Юрий Петрович Соловей, первый проректор, кандидат юридических наук Константин Владимирович Давыдов. По итогам Международной научно-практической конференции в Омске данный проект будет доработан.


Кристофер Торнхилл, Манчестер, доктор права (за трибуной)

Омская юридическая академия
тел.: (3812) 37-68-55
e-mail: [email protected]
www.omua.ru

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