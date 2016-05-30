Проезд по Соборной площади в Омске закрыт – машины пустили в объезд

Сегодня, 30 мая, в 08:00 в Омске перекрыли Соборную площадь для движения транспорта. Данные меры связаны с проведением ремонта на участке. Ориентировочно дорога будет закрыта около двух дней.
Специалисты выполнят работы по укладке второго, то есть финишного, слоя асфальтобетонного покрытия. Поэтому для автомобилей движение будет полностью закрыто ориентировочно до 1 июня. Движение транспорта организуют по улице интернациональной, передает пресс-служба мэрии Омска.
Напомним, в городе полным ходом идет полномасштабный ремонт дорог. На прошлой неделе Минстрой обнародовал
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