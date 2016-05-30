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Похолодание в Омске почти до нуля, дожди и сильный ветер

30 мая 2016, 18:01
Лето откладывается.

В Омске, как и предупреждали синоптики, похолодало в связи с прохождением над территорией региона холодного фронта. Температура будет постепенно понижаться в течение трех следующих дней. Ночью минимальная температура воздуха составит +1 градус.

Жарко не будет и днем. В среднем температура составит +11…+16 градусов. Ветер ожидается северного и северо-западного направлений 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывами до 17 метров в секунду. В большинстве районов будет идти умеренный дождь, сообщает пресс-служба Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Вместе с приходом осадков в Омской области снизился класс пожарной опасности до первого. Однако 4 и 5 класс по-прежнему сохраняются в Омске, Тюкалинском, Саргатском, Полтавском, Шербакульском, Называевском, Исилькульском, Калачинском и Оконешниковском районах.

Также специалисты утверждают, что уже после 3-4 июня воздух снова начнет прогреваться. По многолетним наблюдениям синоптиков, начиная с 1900 года, максимальная температура воздуха в Омске 30 мая +33 градуса наблюдалась в 1953 году, самая низкая -4 градуса – в 1983 году.

#Новости#Погода#Город
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