Похолодание в Омске почти до нуля, дожди и сильный ветер

Жарко не будет и днем. В среднем температура составит +11…+16 градусов. Ветер ожидается северного и северо-западного направлений 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывами до 17 метров в секунду. В большинстве районов будет идти умеренный дождь, сообщает пресс-служба Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.