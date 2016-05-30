Отъезд в НХЛ еще одного лидера омского Авангарда

В ближайшее время будет объявлено об уходе из омского «Авангарда» лидера атаки «ястребов» Владимира Соботки, сообщает ресурс «
Сообщается, что 28-летний чешский форвард «Авангарда» вернется в клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues), за который нападающий выступал до переезда в стан «ястребов».
В текущем сезоне Владимир Соботка провел в составе «Авангарда» 44 встречи, всего две из которых в рамках плей-офф Кубка Гагарина, и набрал 34 результативных балла, забросив 18 голов и отдав 16 результативных передач. В своем дебютном сезоне за «ястребов» форвард записал себе в актив 38 (10+28) результативных баллов.
Ранее сообщалось, что другой клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» (Chicago Blackhawks)
Фото: hawk.ru