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Отъезд в НХЛ еще одного лидера омского Авангарда

30 мая 2016, 11:53
Кадровые потери.

В ближайшее время будет объявлено об уходе из омского «Авангарда» лидера атаки «ястребов» Владимира Соботки, сообщает ресурс «Хоккейная правда».

Сообщается, что 28-летний чешский форвард «Авангарда» вернется в клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» (St. Louis Blues), за который нападающий выступал до переезда в стан «ястребов».

В текущем сезоне Владимир Соботка провел в составе «Авангарда» 44 встречи, всего две из которых в рамках плей-офф Кубка Гагарина, и набрал 34 результативных балла, забросив 18 голов и отдав 16 результативных передач. В своем дебютном сезоне за «ястребов» форвард записал себе в актив 38 (10+28) результативных баллов.

Ранее сообщалось, что другой клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» (Chicago Blackhawks) согласовал условия контракта с другим лидером омского «Авангарда» Михалом Кемпни, который провел в составе «ястребов» всего один сезон, который получился достаточно ярким.



Фото: hawk.ru

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