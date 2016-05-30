Отъезд в НХЛ еще одного лидера омского Авангарда

В текущем сезоне Владимир Соботка провел в составе «Авангарда» 44 встречи, всего две из которых в рамках плей-офф Кубка Гагарина, и набрал 34 результативных балла, забросив 18 голов и отдав 16 результативных передач. В своем дебютном сезоне за «ястребов» форвард записал себе в актив 38 (10+28) результативных баллов.