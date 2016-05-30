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Опасное вождение запретили официально: Медведев подписал документ

31 мая 2016, 01:09
Опасное вождение запретили официально: Медведев подписал документ

Постановление от 30 мая 2016 года №477 подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


ПДД дополнены нормой, запрещающей опасное вождение. В документе содержатся описания соответствующих ситуаций.


Напомним, ранее, каждое из характерных действий на дороге, подходящих под термин «опасное вождение», было проиллюстрировано соответствующим видеороликом.

«Шашки» - перестроение при интенсивном движении:

«Нервяки» - невыполнение требования уступить дорогу:

«Торопыги» - несоблюдение безопасной дистанции:

«Грядки» - несоблюдение бокового интервала при движении:

«Воспитатели» - резкое необоснованное торможение:

«Упертый» - препятствование обгону:



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