Опасное вождение запретили официально: Медведев подписал документ

Постановление от 30 мая 2016 года №477 подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
ПДД дополнены нормой, запрещающей опасное вождение. В документе содержатся описания соответствующих ситуаций.
Напомним, ранее, каждое из характерных действий на дороге, подходящих под термин «
«Шашки» - перестроение при интенсивном движении:
«Нервяки» - невыполнение требования уступить дорогу:
«Торопыги» - несоблюдение безопасной дистанции:
«Грядки» - несоблюдение бокового интервала при движении:
«Воспитатели» - резкое необоснованное торможение:
«Упертый» - препятствование обгону: