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Омский автоэкстаз: дороги ровные как в Европе за 2 месяца до 300-летия

30 мая 2016, 07:59
Наконец-то…

Годы нервов, месяцы ругани и жалоб, дни ужаса и вот – наконец-то, омские улицы перестают быть направлениями, а становятся дорогами «как в Европе».

Конечно, все не так просто, и до ровного асфальта еще будут километры пробок, но на некоторые улицы, вошедшие в два счастливых списка – «муниципальный» и «платоновский» - уже приятно посмотреть.


Омичи публикуют видеоролики с ровным асфальтом. Один из них называется «Омский автоэкстаз». Черный асфальт – оранжевые катки.


Другая улица, где также можно увидеть будущее омских дорог – Иртышская набережная. Здесь ремонт складывался не так просто, как на Соборной площади.


В часы пик выстраивались огромные пробки. Дорожники своими громадными машинами перегораживали проезд.


Местами даже вспыхивали драки.

Но, тем не менее, дорога становится все ровнее.


А вот проспекту Мира пока не везет. Проверка Минстроя выявила множество нарушений.



Ранее:

Своей очереди жду и другие улицы Омска. В том числе Лукашевича и Пушкина:



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