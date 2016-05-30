Объявлен первый официальный кандидат на пост президента США

По результатам голосования Гари Джонсон опередил своего ближайшего преследователя более чем в два раза, набрав 55% голосов. На пост вице-премьера кандидатом стал Уильям Уэлда, ранее занимавший пост губернатора Массачусетса, до недавнего времени он являлся членом Республиканской партии США, сообщает Fox News.