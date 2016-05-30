Объявлен первый официальный кандидат на пост президента США

Претендент на Белый дом выдвинула либертарианская партия США, которым стал экс-губернатор штата Нью-Мексико Гари Джонсон. Он выступит в качестве оппонента кандидатам от Демократической и Республиканской партий.
По результатам голосования Гари Джонсон опередил своего ближайшего преследователя более чем в два раза, набрав 55% голосов. На пост вице-премьера кандидатом стал Уильям Уэлда, ранее занимавший пост губернатора Массачусетса, до недавнего времени он являлся членом Республиканской партии США, сообщает Fox News.
Уильям Уэлд, ранее занимавшийся сбором средств для кандидата Митта Ромни, будет крайне полезен для избирательной компании, отмечает издание Politico. Авторы издания обращают внимание на тот факт, что Гари Джонсон может отобрать часть голосов у Дональда Трампа, из-за существующего недовольство жесткой риторикой последнего.
В ходе предвыборных выступлений Джонсон критиковал Трампа, назвав «обыкновенным расизмом» его планы по ужесточению миграционной политики. Уэлд также не остался в стороне, назвав миллиардера «фашистом».
Последние годы Гари Джонсон занимался бизнесом, занимая пост исполнительного директора компании Cannabis Sativa, которая осуществляла продажу медицинской марихуаны в тех штатах США, где это разрешено законодательно.
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