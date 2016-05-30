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Мэрия Омска: Держитесь подальше от Иртыша - опасно для жизни

30 мая 2016, 14:12
Реальная угроза.

В настоящее время, как сообщают специалисты городского управления по делам ГО и ЧС, пляжный сезон в Омске официально еще не открыт. Муниципальные пляжи — их в нашем городе пять — проходят сейчас процедуру комплексной подготовки. В этом году проведение подготовительных работ затруднено высоким уровнем воды в Иртыше.

«Из-за высокого уровня воды в Иртыше территории некоторых городских пляжей попросту подтоплены. В таком состоянии сейчас находятся пляжи «Первомайский» и «Кировский». Между тем, спад воды специалисты прогнозируют в первой декаде июня. Открытие городских пляжей станет возможным только после падения уровня речной воды до безопасного уровня. — Рассказал сотрудник управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии Андрей Соседко. — До времени официального открытия пляжей их акватории считаются местами несанкционированного купания, поскольку безопасность там никак не обеспечена по причине того, что спасательные команды еще не приступили к работе. Ежедневное дежурство матросов-спасателей начнется с приходом календарного лета».

Специалисты предупреждают, что купание в Иртыше сейчас может представлять реальную опасность для жизни. Это выражено, прежде всего, несоответствием речной воды необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям, а кроме того, сильным течением и множественными водоворотами.

В связи с этим управление по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска обращается к горожанам с рекомендацией воздержаться от купания в Иртыше, при этом важно исключить любую возможность нахождения у воды детей и подростков.


Источник: admomsk.ru

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