Мэрия Омска: Держитесь подальше от Иртыша - опасно для жизни

«Из-за высокого уровня воды в Иртыше территории некоторых городских пляжей попросту подтоплены. В таком состоянии сейчас находятся пляжи «Первомайский» и «Кировский». Между тем, спад воды специалисты прогнозируют в первой декаде июня. Открытие городских пляжей станет возможным только после падения уровня речной воды до безопасного уровня. — Рассказал сотрудник управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности мэрии Андрей Соседко. — До времени официального открытия пляжей их акватории считаются местами несанкционированного купания, поскольку безопасность там никак не обеспечена по причине того, что спасательные команды еще не приступили к работе. Ежедневное дежурство матросов-спасателей начнется с приходом календарного лета».