Государство берет под контроль Интернет в России

Законопроект, получивший условное название «Об автономной системе интернет», разработан Минкомсвязи, сообщает издание «
Разработанный комплекс поправок в законы «Об информации…» и «О связи» даст государству широкие возможности по контролю над инфраструктурой интернета РФ. Согласно заявлению источника «Ведомостей», идет обсуждение двух документов на данную тему.
Комментировать информацию о данном законопроекте представитель Минкомсвязи не стал, отметив, что его разработка находится на начальной стадии, а сам текст не обсуждался с министром связи.
Законопроектом вводится новый пункт «Регулирование российской части сети интернет», в котором отмечается, что всю критическую инфраструктуру рунета государство будет регулировать самостоятельно. Также этим проектом подразумевается установление контроля над идущим за границу интернет-трафиком. Владельцам подобных автономных систем нужно будет установить «технические средства контроля трансграничного трафика», речь идет о системе СОРМ.
Помимо этого, согласно документу планируется создание единой федеральной информационной системы обеспечения устойчивости и целостности рунета, куда будут включены системы IP-адресации, доменных имен (DNS) и мониторинга трафика.
Согласно законопроекту, все созданные индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами будут контролироваться государством. Таким образом, получившие такие IP-адреса пользователя должны будут предоставить данные о себе для размещения в государственной информационной системе.
Фото: иллюстрация