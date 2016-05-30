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Государство берет под контроль Интернет в России

30 мая 2016, 15:14
Новый законопроект.

Законопроект, получивший условное название «Об автономной системе интернет», разработан Минкомсвязи, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на близкий к министерству человек, источники в телекоммуникационных и интернет-компаниях.

Разработанный комплекс поправок в законы «Об информации…» и «О связи» даст государству широкие возможности по контролю над инфраструктурой интернета РФ. Согласно заявлению источника «Ведомостей», идет обсуждение двух документов на данную тему.

Комментировать информацию о данном законопроекте представитель Минкомсвязи не стал, отметив, что его разработка находится на начальной стадии, а сам текст не обсуждался с министром связи.

Законопроектом вводится новый пункт «Регулирование российской части сети интернет», в котором отмечается, что всю критическую инфраструктуру рунета государство будет регулировать самостоятельно. Также этим проектом подразумевается установление контроля над идущим за границу интернет-трафиком. Владельцам подобных автономных систем нужно будет установить «технические средства контроля трансграничного трафика», речь идет о системе СОРМ.

Помимо этого, согласно документу планируется создание единой федеральной информационной системы обеспечения устойчивости и целостности рунета, куда будут включены системы IP-адресации, доменных имен (DNS) и мониторинга трафика.

Согласно законопроекту, все созданные индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами будут контролироваться государством. Таким образом, получившие такие IP-адреса пользователя должны будут предоставить данные о себе для размещения в государственной информационной системе.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Технологии
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