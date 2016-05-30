Государство берет под контроль Интернет в России

Законопроектом вводится новый пункт «Регулирование российской части сети интернет», в котором отмечается, что всю критическую инфраструктуру рунета государство будет регулировать самостоятельно. Также этим проектом подразумевается установление контроля над идущим за границу интернет-трафиком. Владельцам подобных автономных систем нужно будет установить «технические средства контроля трансграничного трафика», речь идет о системе СОРМ.