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Девушки спортсменки разделись всей командой после победы в матче 18+

30 мая 2016, 09:27
Отметили победу в Кубке.

Женская гандбольная команда Frederiksberg IF из Дании необычным способом отметила победу в кубковых соревнованиях. Девушки сняли с себя спортивную форму и сфотографировались голышом, прикрывшись только кубком. Об этом пишут европейские СМИ.


Скандальное фото было сделано прямо в душевой сразу после матча. И конечно снимок мгновенно попал в социальную сеть instagram.com/emilieweywadt/. Далее начались поздравления спортсменок-чемпионок, победительниц международного турнира.

Не все пользователи благосклонно восприняли такую откровенность и обвинили девушек в неспортивном поведении. После волны критики снимок был удален. Но, как известно, что в Интернет попало, то уже навсегда осталось в истории.



#Новости#Афиша#18+#Главное#Отдых#Спорт
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