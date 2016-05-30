Девушки спортсменки разделись всей командой после победы в матче 18+

Женская гандбольная команда Frederiksberg IF из Дании необычным способом отметила победу в кубковых соревнованиях. Девушки сняли с себя спортивную форму и сфотографировались голышом, прикрывшись только кубком. Об этом пишут европейские СМИ.
Скандальное фото было сделано прямо в душевой сразу после матча. И конечно снимок мгновенно попал в социальную сеть instagram.com/emilieweywadt/. Далее начались поздравления спортсменок-чемпионок, победительниц международного турнира.
Не все пользователи благосклонно восприняли такую откровенность и обвинили девушек в неспортивном поведении. После волны критики снимок был удален. Но, как известно, что в Интернет попало, то уже навсегда осталось в истории.