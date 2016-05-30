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Анастасия Волочкова голая попозировала на лужайке перед домом 18+

30 мая 2016, 15:55
Снять пуанты и расслабиться…

Прима-балерина и актриса Анастасия Волочкова оригинальным образом отметила свой выходной день. В честь такого редкого события звезда сцены сфотографировалась практически без одежды (миниатюрная часть бикини не в счет) на лужайке у своего дома.


Анастасия сопроводила снимки следующим комментарием: «Наконец-то у меня выходной!». И как приятно в этот день не надевать пуанты и расслабиться…


Поклонники балерины всегда рады, когда Настя вот так расслабляется. Ну, а критики… Они, конечно, снова указали, что культура Волочковой находится где-то ниже пояса.


Фото: instagram.com/volochkova_art/



#Новости#Афиша#18+#Отдых#Культура
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