Анастасия Волочкова голая попозировала на лужайке перед домом 18+

Прима-балерина и актриса Анастасия Волочкова оригинальным образом отметила свой выходной день. В честь такого редкого события звезда сцены сфотографировалась практически без одежды (миниатюрная часть бикини не в счет) на лужайке у своего дома.
Анастасия сопроводила снимки следующим комментарием: «Наконец-то у меня выходной!». И как приятно в этот день не надевать пуанты и расслабиться…
Поклонники балерины всегда рады, когда Настя вот так расслабляется. Ну, а критики… Они, конечно, снова указали, что культура Волочковой находится где-то ниже пояса.
Фото: instagram.com/volochkova_art/