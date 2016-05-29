В Омске шествие в стиле Sexy: девушки порадуют горожан

В Омске пройдет «Розовый флешмоб», приуроченные к празднованию Всемирного дня блондинок. По центру города пройдет колонна блондинок в ярких нарядах.
Омские блондинки соберутся на площади, чтобы отметить свой праздник своеобразным флешмобом. Цель акции – сделать город ослепительно красивым, дарить шарики, конфеты и открытки прохожим, говорится в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».
По словам организаторов, к участию приглашаются не только крашеные и натуральные блондинки, но и их подруги. От участниц требуется яркий макияж, розовые элементы в одежде и высокие каблуки. Кроме того, необходимо зарегистрироваться.
Пока неизвестно согласовано ли мероприятие с городской администрацией, так что информацию о времени и месте проведения флешмоба узнавайте на
Фото: иллюстрация