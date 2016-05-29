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В Омске шествие в стиле Sexy: девушки порадуют горожан

29 мая 2016, 14:17
В «строю» только блондинки.

В Омске пройдет «Розовый флешмоб», приуроченные к празднованию Всемирного дня блондинок. По центру города пройдет колонна блондинок в ярких нарядах.

Омские блондинки соберутся на площади, чтобы отметить свой праздник своеобразным флешмобом. Цель акции – сделать город ослепительно красивым, дарить шарики, конфеты и открытки прохожим, говорится в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

По словам организаторов, к участию приглашаются не только крашеные и натуральные блондинки, но и их подруги. От участниц требуется яркий макияж, розовые элементы в одежде и высокие каблуки. Кроме того, необходимо зарегистрироваться.

Пока неизвестно согласовано ли мероприятие с городской администрацией, так что информацию о времени и месте проведения флешмоба узнавайте на официальной странице.

Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Город#Общество
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