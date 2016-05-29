В Омске 2-летний малыш скончался после падения с 4 этажа

Сообщение о смерти мальчика 2014 г.р. поступило в полицию 28 мая из медицинского учреждения.
Была проведена проверка и опрос родителей. Установлено, что ребенок выпал из окна 4-го этажа. Около полудня малыш играл с дедушкой, забрался на подоконник и облокотился о москитную сетку, которая, не выдержав тяжести ребенка, опрокинулась.
Родители сразу повезли малыша в больницу, где мальчик умер во время операции.
Установлено, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная. С родителями и дедушкой малыша работают сотрудники полиции и психологи. Ведется дальнейшая проверка.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация