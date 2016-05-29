В Омске 2-летний малыш скончался после падения с 4 этажа

Была проведена проверка и опрос родителей. Установлено, что ребенок выпал из окна 4-го этажа. Около полудня малыш играл с дедушкой, забрался на подоконник и облокотился о москитную сетку, которая, не выдержав тяжести ребенка, опрокинулась.