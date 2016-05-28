Вместо лета в Омске холода: от жары падение на минус 20 градусов, град

В ближайшие дни в Омском регионе произойдет резкое падение температурных показателей: с +29 градусов температура упадет до +9. Синоптики Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы напоминают жителям региона, что май еще не лето.
Ситуация с погодой начнет меняться уже сегодня, 28 мая. Повсеместно ожидается небольшой дождь с грозой. Севернее Омска возможен град. Ветер – порывами до 16 м/с.
Температура воздуха днем 28 мая на территории Омского региона от +19 до +30. В Омске +27…+29 градусов.
В воскресенье, 29 мая, в регионе также ожидается дождь, гроза, град. Температура воздуха резко снизится на 20 градусов, до +9…+14. Днем +16…+21.
Похолодание произойдет из-за холодной фронтальной зоны, которая опускается на Омский регион с северо-западных районов Сибири.
Прохладная погода сохранится и в первую неделю июня, затем в Омск снова вернется лето.
Кратковременное похолодание и осадки позволят решить проблемы с пожароопасной ситуацией в омских лесах. Так что, в понижении температуры есть и положительная сторона.