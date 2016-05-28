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В Омске троллейбус сбил двух пешеходов: женщина скончалась на месте

28 мая 2016, 17:09
ДТП в Советском округе.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе Омска поступило в дежурную часть полиции 28 мая около 14 часов.

Предварительно установлено, что водитель троллейбуса «ЛИАЗ», мужчина 1972 г.р., ехал по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводская в сторону «Кристалла».

В районе дома №29 произошел наезд троллейбуса на двух женщин, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия. Вторая женщина с травмами доставлена в больницу. Личность пострадавших устанавливается. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области



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