В Омске троллейбус сбил двух пешеходов: женщина скончалась на месте

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Советском округе Омска поступило в дежурную часть полиции 28 мая около 14 часов.
Предварительно установлено, что водитель троллейбуса «ЛИАЗ», мужчина 1972 г.р., ехал по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводская в сторону «Кристалла».
В районе дома №29 произошел наезд троллейбуса на двух женщин, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия. Вторая женщина с травмами доставлена в больницу. Личность пострадавших устанавливается. Проводится проверка.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области