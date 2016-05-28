В Омске 86-летняя женщина стала жертвой мошенников – забрали 217 тысяч

27 мая в городской отдел полиции №9 обратилась 86-летняя омичка с заявлением о хищении денежных средств из ее квартиры в Центральном округе. Сумма ущерба составила 217 000 рублей.
Опрашивая потерпевшую, сотрудники полиции выяснили, что на ее стационарный телефон позвонила незнакомая женщина и представилась работницей пенсионного фонда. Она рассказала пенсионерке о предстоящей денежной реформе, а также о необходимости заменить старые купюры на новые.
Злоумышленница пришла домой к пожилой омичке, где произвела обмен денежных средств. После чего поспешила удалиться. Через некоторое время пенсионерка решила внимательно рассмотреть новые купюры и обнаружила, что они являются сувенирной продукцией.
По данному факту следователем территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
УМВД России по Омской области напоминает гражданам: если к вам в дом приходят незнакомые люди и рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, не спешите доверять им свои деньги. Попросите предоставить документ, удостоверяющий личность, позвоните в организацию, работником которой представляется пришедший, известите родственников. Если ваши пожилые родственники проживают отдельно, предупредите их об опасности общения с незнакомыми людьми.
Если к вам поступали подобные предложения о замене купюр или вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 79-34-04 или 02.
Источник: пресс-служба УМВД России по городу Омску
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