Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске 86-летняя женщина стала жертвой мошенников – забрали 217 тысяч

28 мая 2016, 12:32
Под предлогом денежной реформы.

27 мая в городской отдел полиции №9 обратилась 86-летняя омичка с заявлением о хищении денежных средств из ее квартиры в Центральном округе. Сумма ущерба составила 217 000 рублей.

Опрашивая потерпевшую, сотрудники полиции выяснили, что на ее стационарный телефон позвонила незнакомая женщина и представилась работницей пенсионного фонда. Она рассказала пенсионерке о предстоящей денежной реформе, а также о необходимости заменить старые купюры на новые.

Злоумышленница пришла домой к пожилой омичке, где произвела обмен денежных средств. После чего поспешила удалиться. Через некоторое время пенсионерка решила внимательно рассмотреть новые купюры и обнаружила, что они являются сувенирной продукцией.

По данному факту следователем территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

УМВД России по Омской области напоминает гражданам: если к вам в дом приходят незнакомые люди и рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, не спешите доверять им свои деньги. Попросите предоставить документ, удостоверяющий личность, позвоните в организацию, работником которой представляется пришедший, известите родственников. Если ваши пожилые родственники проживают отдельно, предупредите их об опасности общения с незнакомыми людьми.

Если к вам поступали подобные предложения о замене купюр или вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 79-34-04 или 02.


Источник: пресс-служба УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31