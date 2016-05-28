В Омске 86-летняя женщина стала жертвой мошенников – забрали 217 тысяч

УМВД России по Омской области напоминает гражданам: если к вам в дом приходят незнакомые люди и рассказывают о полагающихся выплатах, денежных реформах, просят разменять денежные купюры или обменять их на новые, не спешите доверять им свои деньги. Попросите предоставить документ, удостоверяющий личность, позвоните в организацию, работником которой представляется пришедший, известите родственников. Если ваши пожилые родственники проживают отдельно, предупредите их об опасности общения с незнакомыми людьми.