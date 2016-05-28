У Телецентра в Омске переворот автомобиля: трое пострадавших

Еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие в Советском округе. Переворот автомобиля на улице Заозерная.
Информация поступила в дежурную часть полиции 28 мая около 15 часов. Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-2106», мужчина 1994 г.р. ехал по улице Заозерная в сторону проспекта Мира.
В районе пересечения с улицей 4-я Заозерная водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.
Пострадавших трое. Личности двух пассажиров устанавливаются. Все доставлены в больницу. Проводится проверка.