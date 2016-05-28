Город55
ГлавноеВсе новости

У Телецентра в Омске переворот автомобиля: трое пострадавших

28 мая 2016, 18:01
ДТП на улице Заозерной.

Еще одно серьезное дорожно-транспортное происшествие в Советском округе. Переворот автомобиля на улице Заозерная.

Информация поступила в дежурную часть полиции 28 мая около 15 часов. Предварительно установлено, что водитель а/м «ВАЗ-2106», мужчина 1994 г.р. ехал по улице Заозерная в сторону проспекта Мира.

В районе пересечения с улицей 4-я Заозерная водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.

Пострадавших трое. Личности двух пассажиров устанавливаются. Все доставлены в больницу. Проводится проверка.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: vk.com/dtpomskru



#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31