Скончался экс-глава Омской и Тарской Епархии Владыка Феодосий

Сегодня на 90-м году жизни, как сообщает сайт «
Смерть наступила во время его госпитализации в Областной клинической больнице. Сообщается, что в последние месяцы жизни самый известный глава Омско-Тарской епархии тяжело болел.
Его вклад в возрождении Омской епархии в 90-е и последующие годы огромен, перечислить все прижизненные деяния Владыки Феодосия очень трудно.
Сообщается, что перед кончиной Феодосий принял причастие.
По информации сайта patriarchia.ru, Владыка Феодосий пострижен в монашество в 1962 году в Троице-Сергиевой лавре. В 1964 года служил епископом последовательно в нескольких западных областях СССР.
В 1984 году назначен Патриаршим экзархом в Средней Европе и архиепископом Берлинским и Среднеевропейским.
В Омской и Тарской епархии – с 1986 года. В 1997 году возведен в сан митрополита. Ушел на покой в 2011 году на основании поданного прошения.
Церковные награды Владыки Феодосия:
2010 г. – орден прп. Сергия Радонежского I ст.;
орден св. равноап. кн. Владимира I-II ст.;
орден прп. Сергия Радонежского II-III ст.;
орден св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.;
орден свт. Иннокентия, митр. Московского, II ст.;
ордена Гроба Господня Иерусалимской Православной Церкви;
орден св. равноап. Марии Магдалины Польской Православной Церкви.
Телевизионное интервью Митрополита Феодосия, 2012 год: