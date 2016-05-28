Сброс Казцинка в Казахстане: контроль воды в Иртыше у Омска каждый час

Население омского региона может быть спокойно – в связи с сообщение об аварийном сбросе сточных вод на горно-обогатительном комбинате «Казцинк» в Казахстане губернатор Назаров поручил усилить контроль за качеством воды в Иртыше. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.