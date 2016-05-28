Сброс Казцинка в Казахстане: контроль воды в Иртыше у Омска каждый час

Население омского региона может быть спокойно – в связи с сообщение об аварийном сбросе сточных вод на горно-обогатительном комбинате «Казцинк» в Казахстане губернатор Назаров поручил усилить контроль за качеством воды в Иртыше. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Ранее:
Накануне, в пятницу, специалисты Минприроды посетили Ленинские водопроводные очистные сооружения ОмскВодоканала. Здесь ведутся постоянные лабораторные исследования проб воды, которая поступает в городские сети.
Начальник очистных сооружений Виктор Захаров заявил, что горожане могут пить водопроводную воду без опаски. Она надежно очищена.
Расчетное время прибытия загрязненной воды из Казахстана – около 6-ти суток. Иртыш имеет высокую самоочищающуюся способность. Всё, что попало в реку в пределах 100-150 километров от Омска, очистится само.
Контроль качества воды осуществляется ежечасно, пробы берут в 64 точках. Ежесуточно проводится порядка 100 анализов в лабораторных условиях. Ситуация под контролем, опасений нет.
Прогноз по ситуации благоприятный. Но при малейшем возникновении негативных экологических последствий информация будет в оперативном режиме направлена в аппарат губернатора Омской области.
Ранее сложившуюся ситуацию со сбросом сточных вод «Казцинка» прокомментировал также доцент и кандидат технических наук Ринат Валитов, советник департамента общественной безопасности администрации города Омска: