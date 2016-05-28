Парочка занялась сексом прямо у светофора на улице – видео 18+

В Санкт-Петербурге произошел очередной, третий по счету в мае, секс-скандал. На это раз возмутителями общественной морали в Северной столице стали неизвестные мужчина и женщина, которым «приспичило» позаниматься сексом прямо на улице.
В качестве опоры граждане использовали…светофор. И конечно рядом оказался очевидец, который снял видео и выложил его в сеть через мобильное приложение «
Сексологи Санкт-Петербурга уже прокомментировали инцидент. По-видимому, половой акт был либо подарком, либо пари, либо во всем виновата весна и буйство гормонов.
Пользователи социальных сетей считают, что всё дело в более простых обстоятельствах. Возможно, что молодым людям просто больше негде этим заняться.
Напомним, это уже третий случай в мае, когда Санкт-Петербург фигурировал в «голых» новостях.
Затем по Северной Пальмире ночью прошел квест, в котором почему-то участвовали
Короче, пора ехать в Питер…