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Парочка занялась сексом прямо у светофора на улице – видео 18+

28 мая 2016, 11:39
Что делает весна...

В Санкт-Петербурге произошел очередной, третий по счету в мае, секс-скандал. На это раз возмутителями общественной морали в Северной столице стали неизвестные мужчина и женщина, которым «приспичило» позаниматься сексом прямо на улице.

В качестве опоры граждане использовали…светофор. И конечно рядом оказался очевидец, который снял видео и выложил его в сеть через мобильное приложение «Life».

Сексологи Санкт-Петербурга уже прокомментировали инцидент. По-видимому, половой акт был либо подарком, либо пари, либо во всем виновата весна и буйство гормонов.

Пользователи социальных сетей считают, что всё дело в более простых обстоятельствах. Возможно, что молодым людям просто больше негде этим заняться.

Напомним, это уже третий случай в мае, когда Санкт-Петербург фигурировал в «голых» новостях.

Сначала на Петроградской стороне прошел «марш проституток».


Затем по Северной Пальмире ночью прошел квест, в котором почему-то участвовали голые девушки, просившие случайных прохожих сфотографировать их для отчета.


Короче, пора ехать в Питер…

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