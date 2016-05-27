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Взрыва не было: что на самом деле произошло на Левобережье Омска ночью

27 мая 2016, 14:29
Авария на электросетях.

«Омскэлектро» прокомментировало ситуацию с аварией на Левом берегу, в результате которой сотни граждан остались вчера, 26 мая, без света. По словам специалистов, никаких взрывов и возгораний не было. Электричество в домах жителей Кировского округа вырубилось из-за повреждения на сетях.

26 мая в 23:01 на подстанции «Новая» от действия релейной защиты произошло отключение коммутационного аппарата фидера 10 кВ 1620 из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. В связи с этим под отключение попали потребители в районе улиц Дмитриева, 70 лет Октября, Крупской и Конева. Восстановили энергоснабжение в течение часа, то есть к полуночи 27 мая, благодаря оперативной работе ремонтных бригад, сообщила пресс-служба мэрии Омска.

Напомним, причиной беспокойства горожан стал сильный хлопок перед отключением электроэнергии. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что взорвался один из трансформаторов. При этом в МЧС не поступило ни одного сообщения о случившемся.


Фото: иллюстрация

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