Взрыва не было: что на самом деле произошло на Левобережье Омска ночью

«Омскэлектро» прокомментировало ситуацию с аварией на Левом берегу, в результате которой сотни граждан остались вчера, 26 мая, без света. По словам специалистов, никаких взрывов и возгораний не было. Электричество в домах жителей Кировского округа вырубилось из-за повреждения на сетях.
26 мая в 23:01 на подстанции «Новая» от действия релейной защиты произошло отключение коммутационного аппарата фидера 10 кВ 1620 из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. В связи с этим под отключение попали потребители в районе улиц Дмитриева, 70 лет Октября, Крупской и Конева. Восстановили энергоснабжение в течение часа, то есть к полуночи 27 мая, благодаря оперативной работе ремонтных бригад, сообщила пресс-служба мэрии Омска.
Напомним, причиной беспокойства горожан стал
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