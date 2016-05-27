Взрыва не было: что на самом деле произошло на Левобережье Омска ночью

26 мая в 23:01 на подстанции «Новая» от действия релейной защиты произошло отключение коммутационного аппарата фидера 10 кВ 1620 из-за повреждения кабельной линии 10 кВ. В связи с этим под отключение попали потребители в районе улиц Дмитриева, 70 лет Октября, Крупской и Конева. Восстановили энергоснабжение в течение часа, то есть к полуночи 27 мая, благодаря оперативной работе ремонтных бригад, сообщила пресс-служба мэрии Омска.