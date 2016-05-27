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Вторжение на Дальнем Востоке: южнокорейские ВМФ открыли огонь

27 мая 2016, 12:49
Защита границ.

Южнокорейские военные корабли открыли огонь после пересечения границ северокорейскими судами в Желтом море. Выстрелы были предупредительными, сообщает со ссылкой на представителя генштаба Южной Кореи агентство Reuters.

Сообщается, что ориентировочно в 04:40 по омскому времени рыбацким судном с патрульным катером из КНДР была преодолена «северная разграничительная линия». Развернуться их заставил лишь предупредительный огонь, открытый южнокорейскими ВМФ.

В районе Желтого моря согласия касательно раздела территории между корейскими государствами нет, в отличие от военно-демаркационной линии на суше. Этот вопрос не был решен при подписании в 1953 году соглашения о перемирии.

США разделяющая граница была проведена в одностороннем порядке. Решение американской стороны Северной Кореей не признается, КНДР придерживается собственной линии. В связи с этим на долгие годы район Желтого моря стал наиболее опасным в водах у Корейского полуострова.

За последние полвека самым серьезным инцидентом считается тот, что произошел в ноябре 2010 года. В артобстреле Южная Корея обвинила КНДР, после чего Сеулом был открыт ответный огонь. В результате случившегося 17 человек были ранены, двое погибли.


Фото: иллюстрация

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