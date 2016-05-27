В Омской больнице на 4-летнюю девочку рухнул платяной шкаф

В Омской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» после того, как малолетний ребенок получил тяжелую травму головы в Исилькульской районной больнице. На маленькую пациентку рухнул высокий шкаф.
При первоначальных следственных действиях было установлено, что вечером 25 мая 4-летнюю девочку с температурой госпитализировали в указанное медицинское учреждение. 26 мая маму и ребенка из-за ремонта перевели в палату инфекционного отделения. Примерно в 18:00 женщина, поверив температуру малышке, на несколько минут отошла, чтобы отнести градусник на пост. Когда она вернулась, девочка лежала пол платяным шкафом, который упал на нее.
Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Во время осмотра места происшествия следователи установили, что шкаф высотой 180 сантиметров не был закреплен, стоял неустойчиво и шатался. Возможно, ребенок пытался открыть дверцу, из-за чего и произошло падение.
Сотрудники правоохранительных органов в данный момент проводят следственные действия, в ходе которых будут установлены обстоятельства случившегося, виновные лица из числа работников больницы, не обеспечившие безопасность пациенту. За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
Следователи рекомендуют родителям ни на минуту не оставлять без присмотра маленьких детей.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте : omsk.sledcom.ru