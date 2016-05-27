В Омской больнице на 4-летнюю девочку рухнул платяной шкаф

При первоначальных следственных действиях было установлено, что вечером 25 мая 4-летнюю девочку с температурой госпитализировали в указанное медицинское учреждение. 26 мая маму и ребенка из-за ремонта перевели в палату инфекционного отделения. Примерно в 18:00 женщина, поверив температуру малышке, на несколько минут отошла, чтобы отнести градусник на пост. Когда она вернулась, девочка лежала пол платяным шкафом, который упал на нее.