В Омске на месте сквера Флоры работают бульдозеры

Как сообщалось ранее, начались работы по комплексному благоустройству сквера имени 30-летия ВЛКСМ по проспекту Маркса. Здесь в 2016 году развернутся зеленые экспозиции выставки «Флора» Центрального округа. Работа кипит.
Как сообщает пресс-служба омской мэрии, сквер имени 30-летия ВЛКСМ с момента своего открытия (1949 год) является одним из любимых мест отдыха горожан.
В 2015 году здесь была открыта современная детская площадка, а работы по благоустройству и высадке новых зеленых насаждений начались еще три года назад.
На месте старых деревьев высадили новые, крупномерные, которые к 2016 году сделали сквер снова островком зелени и чистого воздуха.
Администрация Центрального округа и Омский государственный университет путей сообщения подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве – земельный участок, на котором находится сквер, передан вузу в бессрочное пользование для содержания и благоустройства.
В ближайшее время будет проведена серьезная реконструкция сквера – специалисты «Горпроекта» готовят документы, на основании которых будет произведены работы по электроосвещению, обустройству поливочного водопровода, ремонту ограждения.
Торжественное открытие окружной выставки «Флора 2016» состоится 30 июля 2016 года. Это будет еще одним подарком горожанам к 300-летию Омска.