В Омске 11 дней не могут найти пропавшую школьницу

Сотрудники городского отдела полиции №10 устанавливают местонахождение школьницы Тиванцовой Анастасия Алексеевны 1999 года рождения. 16 мая девушка ушла из дома, расположенного по улице 1-й Северной, и да настоящего момента не вернулась. С заявлением о розыске в правоохранительные органы обратилась мама пропавшей девушки. Анастасия раньше неоднократно самовольно уходила из дома.