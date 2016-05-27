В Омске 11 дней не могут найти пропавшую школьницу

В Омске сотрудники полиции разыскивают несовершеннолетнюю омичку Анастасию Тиванцову. Школьница пропала 11 дней назад. Омичей, обладающих какой-либо информацией, правоохранители просят обращаться в полицию.
Сотрудники городского отдела полиции №10 устанавливают местонахождение школьницы Тиванцовой Анастасия Алексеевны 1999 года рождения. 16 мая девушка ушла из дома, расположенного по улице 1-й Северной, и да настоящего момента не вернулась. С заявлением о розыске в правоохранительные органы обратилась мама пропавшей девушки. Анастасия раньше неоднократно самовольно уходила из дома.
На поиск пропавшей ориентирован весь личный состав омской полиции. Данные подростка переданы всем наружным службам. Оперативники проверяют места ее возможного появления, опрашивают одноклассников, друзей и знакомых.
Приметы Анастасии: рост 165 сантиметров, на вид 15-16 лет, среднего телосложения, волосы рыжие ниже плеч, глаза карие, нос прямой. Над левой губой родинка. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят обращаться в полицию по телефонам: 20-04-04 или 02.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
Фото: 55.mvd.ru