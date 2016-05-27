В Госдуме занялись ЕГЭ: отмена итоговой школьной аттестации

В Госдуму депутатами карельского законодательного собрания внесен законопроект, предлагающий отменить ЕГЭ в качестве итоговой аттестации в школе. Инициатива, размещенная в электронной базе документов нижней палаты парламента, предполагает возвращение практики традиционных ГВЭ (государственных выпускных экзаменов).
В частности, речь идет о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ". В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что аттестационный порог ЕГЭ является достаточно низким, поэтому преодолеть его может "каждый преуспевающий пятиклассник".
Примитивность ЕГЭ, по мнению авторов инициативы приводят к существенному снижению уровня знаний школьников и разрушают школьное образование в целом.
Базовые ЕГЭ по русскому языку и математике предлагается отменить. ГВЭ в первом случае будет представлять собой сочинение, которое будет оцениваться непосредственно в школе учащегося, во втором - подразумевается выпускная контрольная работа, содержащая несколько уровней сложности, в основе которой будет лежать материал 10-11 классов.
Авторы законопроекта убеждены, что уровень ГВЭ должен быть на порядок выше действующих базовых требований ЕГЭ, для обеспечения мотивации в обучении. Отмечается, что данные изменения должны реализовываться не одномоментно, а поэтапно.
Депутаты, разработавшие этот законопроект, предлагают отказаться от ЕГЭ лишь в случае с итоговой школьной аттестацией, заменив его ГВЭ. Для поступления в высшие учебные заведения, согласно законопроекту, ЕГЭ по-прежнему необходимо.
После принятия федерального закона, в первые два учебных года, выпускные экзамены по русскому языку и математике в образовательных организациях должен проводиться на добровольной основе. В остальных учреждениях выпускная аттестация будет по-прежнему проводиться по текущей успеваемости. По прошествии двух лет ГВЭ по русскому языку и математике должно стать обязательным для всех.
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