В Госдуме занялись ЕГЭ: отмена итоговой школьной аттестации

После принятия федерального закона, в первые два учебных года, выпускные экзамены по русскому языку и математике в образовательных организациях должен проводиться на добровольной основе. В остальных учреждениях выпускная аттестация будет по-прежнему проводиться по текущей успеваемости. По прошествии двух лет ГВЭ по русскому языку и математике должно стать обязательным для всех.