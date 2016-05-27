Структурные продукты: как заработать, не рискуя своим капиталом

Какой инвестор – особенно начинающий – не мечтает как можно больше зарабатывать, ничем при этом не рискуя.
Однако потенциальные риски и необходимость много времени уделять собственному инвестиционному портфелю отпугивают многих. На самом же деле есть очень простой способ создать свой портфель с заданным уровнем доходности (или со 100% защитой капитала ) – купить структурный продукт, говорит директор Омского филиала БКС Премьер Ирина Махова.
«Структурный продукт можно сравнить с выбором блюда на обед: мы можем пойти в столовую и выбрать единственно возможный набор «первое/второе/третье», можем пойти в ресторан и выбрать уже готовое блюдо из предложенного списка, а можем взять тарелку и пойти к «шведскому столу» с тем, чтобы наложить себе абсолютно любых ингредиентов в нужных нам пропорциях», - так описывают суть структурных продуктов Я.Шляпочник и Г.Сорокопуд в книге «Новая культура инвестирования, или Структурированные продукты».
Как это работает
Структурный продукт – это, по сути, упакованный в единый портфель набор финансовых инструментов. Подбираются они в определенной пропорции, например, 90% средств вкладывается в облигации, 10% - в покупку акций.
То есть в состав структурного продукта подбираются безрисковые инструменты, с фиксированной доходностью и рисковые. При этом доли их таковы, что доходность безрисковой части компенсирует максимальный убыток по рисковым активам. В итоге максимальная просадка портфеля не превышает заданной инвестором величины. То есть вы можете ограничить свой портфель максимальной просадкой 3,5, 10 % или вообще отказаться от риска и выбрать продукт со 100%-ой защитой капитала.
Простой пример: у нас есть 1000 рублей. 900 рублей мы кладем на депозит под 11% годовых, а на оставшиеся 100 рублей мы покупаем опционов Call (на покупку) на фьючерсы по индексу РТС. Таким образом, через год наши 900 рублей в банке превратятся снова в 1000 рублей, и мы как минимум остаемся «при своих». При этом 100 рублей, вложенные в опционы, могут как упасть в цене, если базовый актив подешевеет, так и многократно вырасти. То есть мы одновременно гарантируем себе сохранность средств (за счет депозита), и вместе с тем получаем возможность поучаствовать в росте базового актива, если таковой состоится.
«Что же мешает инвестору просто положить 95 рублей на депозит, а оставшиеся 5 рублей самостоятельно вложить в акции или купить на них опционы?» - спросите вы. Если человек ожидает роста какого-либо актива, то, действительно, логично совершить его прямую покупку, причем даже на все 100% средств. Но помните: в таком случае ваш доход зависит исключительно от точности вашего прогноза, опыта работы на рынке, а также требует от вас дополнительного времени. Поэтому структурные продукты идеально подходят как новичкам, так и бывалым инвесторам, которые хотят четко понимать когда, в каком объеме и при каких условиях они получат свою прибыль, и не хотят тратить свое драгоценное время на самостоятельный анализ и торговлю. Кроме того, многие СП строятся на внебиржевых опционах, которые недоступны обычному инвестору другим способом.
Плюсы и минусы структурных продуктов
Плюсы
1. Доходность структурных продуктов в среднем выше, чем по депозитам. Риск – ниже, чем по акциям. Инвестор имеет возможность установить приемлемый для себя уровень риск-доходности с расчетом на больший потенциальный доход.
2. Не требуется квалификации и большого опыта работы на фондовом рынке. Достаточно просто выбрать продукт на основе своих личных приоритетов.
3. Абсолютно отсутствует «человеческий фактор»: вы не управляете своими средствами на основе своих прогнозов и эмоций, ими не управляет даже профессиональный управляющий, который тоже способен допускать ошибки. Все варианты заранее известны при любых рыночных движениях, вы лишь выбираете исходные параметры.
4. Возможность зарабатывать как на растущем рынке, так и на падающем, а также на нестабильном – все это благодаря широкому набору инструментов доступных в БКС.
Минусы
1. Относительно высокий порог входа – в среднем от 300 тыс. рублей и 8000$. Чем выше сумма входа, тем больше выбор стратегий вам доступен.
2. Структурные продукты, как и банковские вклады, имеют срок действия. Как и при досрочном отзыве вклада, досрочное закрытие структурного продукта нежелательно – это может привести к дополнительным рискам.
Заключение
Структурные продукты подходят тем, кто хочет вложить средства на продолжительный срок – например, от 6 месяцев (оптимально – даже дольше, хотя есть продукты и на более короткие сроки), и при этом полностью избавить себя от необходимости самостоятельного управления средствами. При этом инвестор может рассчитывать на приемлемую доходность с максимальным уровнем защиты капитала. Конечно, в одном материале сложно рассказать обо всех тонкостях продукта, но с минимальными знаниями вам будет проще сориентироваться и сделать правильный выбор.
Мы рекомендуем при выборе структурного продукта обращать внимание на базовый актив и начать с наиболее понятного для вас продукта, а с выбором вам помогут наши квалифицированные финансовые советники, чей профессиональный взгляд на портфель и оперативные варианты его пересмотра могут существенно увеличить шансы инвестора на успех.
* ООО «Компания БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 выдана ФСФР 10.01.2001 (без ограничения срока действия)
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