Структурные продукты: как заработать, не рискуя своим капиталом

То есть в состав структурного продукта подбираются безрисковые инструменты, с фиксированной доходностью и рисковые. При этом доли их таковы, что доходность безрисковой части компенсирует максимальный убыток по рисковым активам. В итоге максимальная просадка портфеля не превышает заданной инвестором величины. То есть вы можете ограничить свой портфель максимальной просадкой 3,5, 10 % или вообще отказаться от риска и выбрать продукт со 100%-ой защитой капитала.





Простой пример: у нас есть 1000 рублей. 900 рублей мы кладем на депозит под 11% годовых, а на оставшиеся 100 рублей мы покупаем опционов Call (на покупку) на фьючерсы по индексу РТС. Таким образом, через год наши 900 рублей в банке превратятся снова в 1000 рублей, и мы как минимум остаемся «при своих». При этом 100 рублей, вложенные в опционы, могут как упасть в цене, если базовый актив подешевеет, так и многократно вырасти. То есть мы одновременно гарантируем себе сохранность средств (за счет депозита), и вместе с тем получаем возможность поучаствовать в росте базового актива, если таковой состоится.