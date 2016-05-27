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Рогозин заявил, что РФ не догонит США в космосе – 9-кратное отставание

27 мая 2016, 19:05
Серьезное отставание в космической сфере.

Дмитрий Рогозин, занимающий пост вице-премьера РФ, заявил, что в космической сфере Россия уже никогда не догонит США. По словам чиновника, наша страна отстает от Соединенных Штатов Америки раз в девять, при реализации наиболее амбициозных проектов этот разрыв можно сократить лишь в полтора раза, передает "Интерфакс".

Такое неутешительное заявление российский вице-премьер сделал сегодня в ходе заседания Минпромторга РФ. По мнению Рогозина, если промышленность нашей страны не будет бороться с бюрократией и не будет стремиться к высокой производительности, то "так и будем смотреть на NASA и Илона Маска".

Стоит отметить, что принадлежащая миллиардеру Илону Маску корпорация SpaceX получила от Пентагона первый контракт на запуск спутника в конце апреля. Ее главный конкурент ULA (United Launch Alliance) сославшись на нехватку двигателей РД-180 российского производства в тендере Минобороны США не участвовала. Пентагону заключенная со SpaceX сделака обойдется на 40% дешевле, чем могла бы с ULA.

Что касается поставок оружия, то в этой сфере Россия уступает США ненамного. Согласно заявлению Рогозина, по итогам прошлого года Россией на сумму в $26 миллиардов заключены новые контракты на поставку вооружения. В результате впервые с 1992 года объем экспорта нашей страной в этой области достиг $56 миллиардов.


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Позднее Дмитрий Рогозин уточнил свои слова через Twitter:


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