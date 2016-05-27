Рогозин заявил, что РФ не догонит США в космосе – 9-кратное отставание

Такое неутешительное заявление российский вице-премьер сделал сегодня в ходе заседания Минпромторга РФ. По мнению Рогозина, если промышленность нашей страны не будет бороться с бюрократией и не будет стремиться к высокой производительности, то "так и будем смотреть на NASA и Илона Маска".